İSKİ açıkladı: 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,99 seviyesinde ölçüldü.
Ömerli Barajı: yüzde 94,09
Darlık Barajı: yüzde 87,92
Elmalı Barajı: yüzde 91,79
Terkos Barajı: yüzde 58,03
Alibey Barajı: yüzde 66,82
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,79
Istrancalar Barajı: yüzde 36,16
Kazandere Barajı: yüzde 60,62
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,63