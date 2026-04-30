İSKİ açıkladı: 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

30.04.2026 09:40:00
Haber Merkezi
İSKİ 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 30 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

30 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,99 seviyesinde ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 94,09

Darlık Barajı: yüzde 87,92

Elmalı Barajı: yüzde 91,79

Terkos Barajı: yüzde 58,03

Alibey Barajı: yüzde 66,82

Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

Sazlıdere Barajı: yüzde 45,79

Istrancalar Barajı: yüzde 36,16

Kazandere Barajı: yüzde 60,62

Pabuçdere Barajı: yüzde 60,63

