AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş kaç yaşında, nereli? Mahmut Demirtaş'ın önceki görevleri neler?

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu.

Eğitim Hayatı

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Meslek Hayatı ve Kariyeri

Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Güzelyurt ve Pütürge Kaymakamlıkları yaptı. Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Demirtaş, Mülkiye Müfettişliği görevini de üstlendi.

Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine getirilmiş ve bu görevini 4 yıl boyunca sürdürmüştür.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Valiliğine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanmıştır.

Son Görevleri

15 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/272 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmıştır. Son olarak Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı’na atanmıştır.