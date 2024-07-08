Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:31
Adıyaman ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, yurttaşlar serinlemek için Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzlarıyla bazı gölgelik alanları tercih etti.

Bazı yurttaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kentte, yurttaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.


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