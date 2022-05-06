Adıyaman'da 11 uyuşturucu sanığına hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 11 sanığa, 10 yıl 5 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

AA
06 Mayıs 2022 Cuma, 14:29
Adıyaman'da 11 uyuşturucu sanığına hapis cezası
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Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.G, M.K, N.K, S.K, B.K, E.Ö, M.A, M.Y, S.K, M.H.D. ve E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan C.G, M.K, N.K, S.K, M.A, M.Y. ve S.K'ya 12 yıl 6 ay, B.K'ya 18 yıl 9 ay, E.Ö'ye 15 yıl 7 ay, M.H.D'ye 15 yıl, E.K'ya ise 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.


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