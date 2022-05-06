'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, araçtan uyuşturucu çıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı.
Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma sırasında, denetim noktası yönünde otomobil kullanan B.P. (30) ile H.A. (39) takip edildiklerini fark etti ve kaçmaya başladı.
Polis, bunun üzerine "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yeşilkent Kavşağı'nda alt geçide giren araç virajı alamayınca bariyerlere çarptı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, tavan döşemesinin içinde bir miktar uyuşturucu ile esrarlı sigara ele geçirdi.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen B.P'ye toplam 5 bin 924 lira, aracın sahibine ise 3 bin 674 lira para cezası uygulandı.
Araç, çekici ile otoparka götürüldü.
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