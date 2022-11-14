Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi: 1 gözaltı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B.’nin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak istediği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından Y.B.'nin adresine operasyon düzenlendi.
HEPSİ ROMA DÖNEMİNE AİT
Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1578 sikke, 42 toprak testi ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.B., karakola götürülürken, sikke ve toprak testiler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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