Adıyaman'da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi: 1 gözaltı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:12

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B.’nin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak istediği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından Y.B.'nin adresine operasyon düzenlendi.

HEPSİ ROMA DÖNEMİNE AİT

Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1578 sikke, 42 toprak testi ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B., karakola götürülürken, sikke ve toprak testiler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.