Adıyaman'da 2 grup arasında kavga: 5 gözaltı

Adıyaman'da 2 grup arasında tekme-tokat kavga çıktı. Olayın ardından 5 kişi, gözaltına alındı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:01
Adıyaman'da 2 grup arasında kavga: 5 gözaltı
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Adıyaman merkeze bağlı Bahçecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. 

 


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