Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'da saat 06:20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 08:02
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Sincik'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06:20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.


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