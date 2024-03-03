Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 03.03.2024 - 08:02

Güncelleme: 03.03.2024 - 08:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Sincik'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06:20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.