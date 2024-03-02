Deprem mi oldu? 2 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mart Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Mart Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:24
Deprem mi oldu? 2 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mart'ta meydana gelen depremler...

2 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.02 08:27:28 -.-  1.9  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.03.02 08:21:09   -.-  2.8  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

2024.03.02 07:43:50    -.-  2.1  -.-   EMENLER-KIRAZ (IZMIR)                     

2024.03.02 07:11:25  -.-  1.3  -.-   DOVER-(HATAY)                             

2024.03.02 06:35:43  -.-  1.3  -.-   SAATLI-(KILIS)                            

2024.03.02 06:25:27     -.-  1.4  -.-   ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)             

2024.03.02 06:03:53  -.-  2.0  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)              

2024.03.02 06:02:53   -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)               

2024.03.02 05:53:59    -.-  1.0  -.-   KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)               

2024.03.02 05:53:44   -.-  1.5  -.-   CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY)             

2024.03.02 05:53:41     -.-  1.7  -.-   YENIYURT-DORTYOL (HATAY)                  

2024.03.02 05:50:28    -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                  

2024.03.02 05:21:22     -.-  1.6  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)            

2024.03.02 04:57:49   -.-  1.3  -.-   YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)                  

2024.03.02 04:52:46     -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

2024.03.02 04:45:35 -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)               

2024.03.02 04:14:05   -.-  1.6  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                

2024.03.02 04:01:26     -.-  2.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                

2024.03.02 03:51:54    -.-  1.2  -.-   KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)                 

2024.03.02 03:50:05      -.-  2.0  -.-   BEYRELI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)            

2024.03.02 03:41:11    -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)           

2024.03.02 03:27:54    -.-  1.8  -.-   CAVDARLI-(AFYONKARAHISAR)                 

2024.03.02 03:18:09   -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                   

2024.03.02 03:10:54   -.-  1.3  -.-   KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)       

2024.03.02 03:00:55     -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                 

2024.03.02 02:38:29    -.-  1.5  -.-   CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)  

2024.03.02 02:12:10     -.-  2.2  -.-   OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)            

2024.03.02 01:34:46       -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                   

2024.03.02 01:21:38      -.-  2.1  2.1   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.03.02 01:17:08   -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 

2024.03.02 00:59:53    -.-  1.1  -.-   CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA)             

2024.03.02 00:56:21  -.-  1.7  -.-   KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)                 

2024.03.02 00:29:16  -.-  1.9  -.-   YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA)            

2024.03.02 00:08:23  -.-  1.7  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                 


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