Adıyaman'da akılalmaz olay... Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı

Adıyaman’da adresinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatları bulunan aile hekimi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:38
Adıyaman'da akılalmaz olay... Aile hekimi uyuşturucudan tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları, araştırmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Adıyaman’ın Kömür Beldesinde Aile Hekimi olarak görev yapan A.A., isimli doktor ile A.D., isimli şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda aile hekimi A.A’nın ikametinde satışa hazır vaziyette paketleniş halde olan 24.70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 21 adet fişek, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan aile hekimi A.A., ile A.D., isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan aile hekimi A.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.D., isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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