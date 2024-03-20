Uyuşturucu kullanıp araç sürerken yakalandı: Cezası 33 bin lira!
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalanan şahsa 33 bin 240 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı.
Aramada 0,72 gram metamfetamin, 10 adet cam düzenek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler tarafından şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan toplam 33 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
- Sürpriz beklentisi!
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı