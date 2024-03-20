Uyuşturucu kullanıp araç sürerken yakalandı: Cezası 33 bin lira!

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken yakalanan şahsa 33 bin 240 TL para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:48
Uyuşturucu kullanıp araç sürerken yakalandı: Cezası 33 bin lira!
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı. 

Aramada 0,72 gram metamfetamin, 10 adet cam düzenek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 

Ekipler tarafından şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan toplam 33 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.


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