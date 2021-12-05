Adıyaman'da AKP'li belediyeden tepki çeken hareket: Görenler 'olmaz böyle şey' dedi

05 Aralık 2021 Pazar, 16:13

İnşaat çalışması devam eden Besni-Gaziantep Karayolu Besni Çevre Yolu Projesi'nde, ilçe mezarlığının yeri dikkate alınmayınca skandal görüntüler ortaya çıktı.

Başkanlığını AKP'li Eyyüp Mehmet Emre'nin yaptığı Besni Belediyesi, habersizce mezarları açarak çok sayıda ölüye ait kemik ve kalıntıyrı çöp torbalarına koyarak kepçelerle başka bir yerde kazılan derme-çatma mezarlara defnetti.

Bunu haber alan ve kendisinin de yakınlarının gömülü olduğu mezarlığa giden Avukat Selim Arpacı, hem skandal uygulamayı kayda aldı, hem de Besni Kaymakamlığı'na başvurarak çalışmaların durdurulmasını sağladı.

"BÖYLE MEZAR MI AÇILIR?"

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Besni Belediyesi'nin iş makinelerinin mezarların üzerinde dolaştırılarak çok sayıda mezarın tahrip edildiğini belirten Avukat Arpacı şunları söyledi:

"Mezarlığa gittiğimizde gözlerime inanamadım. Çünkü, çok sayıda ceset iş makinesinin kepçesine yüklenmiş, çöp torbalarına kemikler doldurulmuştu. Tıpkı Sırpların Srebrenica'da yaptığı gibi.

Ne dini, ne de insani kurallara uymadan yapılan bu uygulamanın sona erdirilmesini talep ettik. Eğer insanlara haber verilse, herkes kendi mezarına sahip çıkar, insanların içini acıtmayacak bir şekilde nakli sağlanabilirdi. Ama, belediye yetkilileri nedense buna gerek görmemiş.

Kepçelerle taşınan cesetlerin videosunu Kaymakam Bey'e izlettirdiğimde, ‘Olmaz böyle şey’ diye tepki gösterdi ve çalışmayı durdurttu."

YARGIYA TAŞINDI

Belediyenin yolun mezarlığın yanından geçirilmesini kabul etmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdıklarını anlatan Avukat Arpacı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman İdare Mahkemesi konuyu bilirkişiye havale etti. İki uzman bilirkişiden de yapılan uygulamanın Mezarlıkların Korunması Konusundaki KHK'ya aykırı olduğu, revize ile yolun mezarlık dışından geçirilebileceği yolunda rapor geldi.

Buna rağmen yürütmeyi durdurma isteğimiz kabul edilmeyince, konuyu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdık. Ölen insana verilen değer bu mudur? Dinimiz de, yasalarımız da mezarlıkların korunmasını istemektedir.

Toplu katliamlarda görülebilecek görüntüleri izlediğimiz için çok üzüldük. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz."