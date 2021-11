AKP'li belediye bakanlıktan kiraladığı araziyi AKP ilçe yöneticisine verdi

14 Kasım 2021 Pazar, 10:27

Sancaktepe Belediyesi, 12 Ağustos tarihinde “Orman İçi Dinlenme Yeri Kiraya Verilecektir” başlığıyla bir kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 190 bin metrekarelik ormanlık arazinin tüm yapı ve tesislerin işletme hakkıyla birlikte 10 yıl süreyle kiraya verileceği belirtildi.

Ancak BirGün’den İsmal Arı'nın göre ihaleye sadece AKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi Kemal Er katıldı ve devasa büyüklükteki orman arazisi 10 yıllığına AKP’li Er’e kiralandı.

Şile’deki denize sıfır ormanlık arazi eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 29 yıllığına kiralanmıştı. Araziye gençlik kampı yapılacağı açıklansa da proje aradan yıllar geçmesine rağmen hayata geçirilmemişti.

"CHP’LİYE Mİ İHALE VEREYİM?"

Habere göre Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, “Söz konusu araziye gençlik kampı yapmak için ekiplerimizle bir çalışma yaptık ve maliyetli bir proje olduğu için belediye olarak bu işi yüklenemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştük, ama onlar da arazi engebeli olduğu için bu işe girip kamp alanı yapmak istemediler. Biz de bu araziyi bir işletmeciye verip birlikte yapalım diye ihaleye çıktık. İhaleye sadece bir firma katıldı ve ihale onun üzerinde kaldı. İhale tüm yönleriyle yasalar uygun yapıldı” dedi.

Döğücü, “AKP İlçe Yönetici Kemal Er’in belediyenizden ihale alması doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir insan AK Partili olunca ihale alamayacak mı yani? Ben gidip CHP’li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim? Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kemal Er, AK Partili olmasının dışında Sancaktepeli bir esnaf. İlçemize değer katan bir insanın ihaleye girmiş olması bizim için çok kıymetli.”

AKP'li Döğücü, “Arazinin ne kadara kiralandığı, belediyenin yıllık ve aylık ne kadar kira alacağına” ilişkin soruyu da yanıtsız bıraktı.

'MAÇASI YİYİP DE GİREMEYENLERE SORMAK LAZIM'

Kemal Er ise AKP Sancaktepe İlçe yöneticisini olduğunu doğrulayarak, “Arazinin 10 yıllığına işletme hakkını aldım. Arazi üzerinde hiçbir yapı tesis vs. yok. Her şeyi ben yapacağım ve arazi üzerine de 85 milyon TL’lik bir yatırım yapacağım” dedi. AKP’li Er, “Sizin bu ihaleye girmeniz doğru mu?” şeklindeki soruya da “İhaleyi maçası yiyip de giremeyenlere sormak lazım bunu… Her şey usullere uygun” diye yanıt verdi.

'SON 12 YILDA BELEDİYE MİLYONLARCA LİRA BORCA SOKULDU'

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li meclis üyeleri Osman Aldemir ve İlknur Ünlü yaptıkları ortak açıklamada arazinin AKP Yöneticisi Kemal Er’e kiralanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şile’de Sancaktepe Belediyesi’nce işletilerek Sancaktepe halkının hizmetine sunulması gereken orman arazisi AKP’li Sancaktepe İlçe Yöneticisine el altından ihale edilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde AKP İlçe Başkanı Adil Kandermir her ne kadar sağlık sebeplerini öne sürerek istifa etmiş olmasa da bizlerde ilçe kamuoyuda çok iyi biliyor ki AKP İlçe Başkanı’nın istifa sebebi rant paylaşım kavgasının sonucudur.

Son 12 yılda belediye milyonlarca lira borca sokuldu ve taşınmazları yok pahasına birer birer satıldı. İstanbul’un en başarısız belediyeleri arasında gösterilen Sancaktepe Belediyesi’nin nasıl yönetilemediğini, davanın hizmet davası değil, rant ve saltanat kavgası olduğunu tüm yurttaşlarımızın ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.”