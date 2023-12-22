Adıyaman’da askerleri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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