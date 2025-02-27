Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı!
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:29

Olay, dün gece, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Lokanta işleten Mustafa Ç. ile kimliği öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma, tarafların yakınlarını çağırmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #bıçaklı kavga

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