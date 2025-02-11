İzmir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Bornova ilçesinde mesleki eğitim merkezinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:09

İzmir'de Bornova Mesleki Eğitim Merkezi Berberlik Bölümü 12. sınıf öğrencilerinden Y.Ç. (20) ve Y.İ.Ç. (17) okul bahçesinde aynı sınıftaki B.A.B. (17) ve Y.E.İ. (20) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda B.A.B. ve Y.E.İ. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #İzmir #kavga #okul #öğrenci

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