Adıyaman'da bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı
Adıyaman'da Mesut E. isimli bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini boş bir arazide tüfekle ağır yaraladı. Ayten E. hastaneye kaldırılırken, Mesut E. gözaltına alındı.
Adıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E.'yi boş arazide kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut E., adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., kendisinden boşanmak isteyen bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce 2 çocuk annesi Ayten E. kaçmaya başladı, Mesut E. de peşine düştü. Mesut E., boş arazide Ayten E.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., yere yığılırken, eşi ise kaçtı. O anlar, güvenlik kamarasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayın ardından polisin çalışmasıyla Mesut E. yakalanarak gözaltına alındı. Mesut E., emniyetteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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