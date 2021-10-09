Eşini öldürüp polise teslim oldu
Konya’da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevim Ş. (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından başından silahla vuruldu.
Sevim Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Sevim Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim Ş.’nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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