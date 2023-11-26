Valilik açıkladı: Motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Batman Valiliği'nce beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı yapılan iller arasında Batman'ın da yer aldığı ifade edildi.
Yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın 26 Kasım'da saat 23.00’te başlayıp 27 Kasım'da saat 18.00’e kadar süreceği kaydedildi.
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