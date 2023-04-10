Adıyaman'da 'çocuk parkını' ateşe verdiler

Adıyaman’da, semt parkı içerisinde bulunan çocuk oyun alanında çıkan yangın korkuttu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:57
Adıyaman'da 'çocuk parkını' ateşe verdiler
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Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan semt parkı içerisinde yer alan çocuk oyun alanı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı.

Bir süre sonra yükselen dumanları fark eden yurttaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

OYUN ALANI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın nedeniyle çocuk oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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