Adıyaman'da dehşet: Husumetlisini çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman'da, Mehmet D., aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü.
Sümerevler Mahallesi'nde, gece geç saatlerde pide fırınında çalışan Ramazan Karataş ile yanına gelen husumetlisi Mehmet D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Mehmet D. yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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