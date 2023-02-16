Son Dakika... 17 yurttaş yaşamını yitirmişti: 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:16
Son Dakika... 17 yurttaş yaşamını yitirmişti: 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.


Şanlıurfa deprem

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