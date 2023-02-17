Adıyaman'da enkazdan 7. saatte kurtarılan depremzede: Kurtulabileceğime inanmadım

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:31

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere Adıyaman Merkez’de yakalanan Abdulmelik Toprak, 6 katlı binanın çökmesiyle anne, baba ve ablasıyla birlikte enkaz altında kaldı. Toprak ailesi, yakınlarının yardımıyla enkazdan 7 saat sonra çıkartıldı.

"7 SAAT BANA 1 SAAT GİBİ GELDİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren üniversite 1. sınıf öğrencisi olan Abdulmelik Toprak, "İlk depremde biz sese uyandık. Sonra koşmaya çalıştık ama koşamadık, girişte yakalandık. Üzerime, belime, ayaklarıma duvar düştü. Enkazın altında annem, babam, ablam ve ben kaldık, 4 kişiydik. Ablamla ben ikimizde üniversite okuyoruz, tatil olduğu için ikimizde evdeydik. Binamız 6 katlıydı, biz 5. katta oturuyorduk. Enkaz altında 7 saat kaldık. Amcam ve kuzenlerim bizi kurtardı, ölümle burun burunaydık. Babam bir açıklık gördü. Bize ses gelmiyordu, bir şey duymuyorduk. Babam ablamla birlikte o açık alana çıkıp bağırdılar. O şekilde bizi duyup, gördüler bu şekilde olmasaydı bizi duymaları çok zordu. O 7 saatlik süreç benim için 1 saat gibi geldi, nasıl geçti anlamadım. Sadece ağrım vardı diye zorlandım. Kurtulabileceğime hiç inanmadım, zor, imkânsız diyordum. Öğrenciler bize bir ev verdiler. Öğrenci evi, yoksa konaklayabileceğimiz bir ev yok" dedi.

"31 AKRABAMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde depreme yakalandığını ailesiyle birlikte depremden kaçtıktan sonra Merkez’e ağabeyinin evine geldiğini anlatan amca Abdulkadir Toprak ise "Depremde abim ve yengemle birlikte 31 akrabamız hayatını kaybetti. Adıyaman’a gittiğimde göz gözü görmüyordu. Yağmur ve sis vardı, 2 saat sonra zorla ağabeyimin evine ulaştım. Gittiğimde bina komple yıkılmıştı zaten, kurtuluşun olmayacağını düşündük. Sesimizi duyanda yoktu. Ama hepsini çıkardık" dedi.