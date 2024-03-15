Adıyaman'da erkek vahşeti: Tartıştığı kadını silahla omuzundan vurdu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını silahla omuzundan vurarak yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:59
Adıyaman'da erkek vahşeti: Tartıştığı kadını silahla omuzundan vurdu
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi TOKİ Konteyner Kentte ikamet eden ikamet eden Gülay B.(54), isimli kadın ile kimliği belirsiz bir erkek şahıs arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şahıs Gülay B’yi omuzundan silahla vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçarken Gülay B., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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