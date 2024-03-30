Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Karaburun köyü çıkışında Mahmut S. idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Erkan C. idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücüler ile 02 AEF 657 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut C. ve 01 AGM 34 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Derya K. Ali K. Canel Karakurd ve Alperen K. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Alperen K. hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Ali, Canel , Derya K. ve Mahmut S. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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