D-100’de TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2’si polis 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir TIR, arızalan otomobilin üzerine devrildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2’si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.
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