D-100’de TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 30.03.2024 - 12:56

Kaza, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir TIR, arızalan otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2’si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.