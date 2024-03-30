D-100’de TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında yer alan D100 karayolunda TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde 4 kişi öldü, 2’si polis 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:56
D-100’de TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir TIR, arızalan otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2’si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.


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