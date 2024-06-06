Park halindeki otomobil alev aldı: Yanarak pert oldu

Erzincan’da park halindeki otomobil yanarak perte çıktı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:24
Park halindeki otomobil alev aldı: Yanarak pert oldu
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Olay, sabah ezanının okunduğu sıralarda Erzincan merkez Fatih Mahallesi 709. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük kısmı yanan araç perte çıktı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


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