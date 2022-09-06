Adıyaman'da feci kaza... Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı!
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman- Çelikhan yolunun 20’nci kilometresinde, 6 Eylül Salı günü öğleden sonra ilçe yönüne giden H.A. yönetimindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç ile İ.D.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada sürücüler ile hafif ticari araç içindeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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