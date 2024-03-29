Adıyaman’da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:42
Adıyaman’da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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Feci kaza, Kahta Öğretmenevi Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edan Nur S. yönetimindeki 33 AEK 652 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ali İ. yönetimindeki 02 ACR 569 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü Eda Nur S. ve araçlarda yolucu olarak bulunan Erdem S., Gülşen S., Dilek M., Hacı Ahmet İ., Ömer Murat Ö., Hilal M., Ecrin M., Elif M., Hira Nur İ., Sevda K. ve Naile Ö. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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