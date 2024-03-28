Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı erkek kurtarılamadı
Denizli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı erkeğe otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan hasta hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 20 ACP 570 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akyol’a (89) çarptı.
Mehmet Akyol, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akyol, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumu ağır olan Mehmet Akyol, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. hayatını kaybeden yaşlı erkeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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