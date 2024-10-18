Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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AA/DHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 08:01

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde saat 07.00 sıralarında bir kazameydana geldi.

Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Etiketler: #aksaray #kaza #otobüs #yolcu

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