Bingöl’de beton mikseri aracın üzerine devrildi: 1 yaralı

Bingöl’de beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bingöl’de beton mikseri aracın üzerine devrildi: 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:35

Saray Mahallesi Devlet Hastanesi yanında, seyir halindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. 

ARAÇTA SIKIŞTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikseri vinç yardımı ile kaldırılırken, araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Bingöl

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