IŞİD'in 'iletişim sorumlusu' ile 'sözde emiri' Kırşehir'de yakalandı
Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir kent merkezinde terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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