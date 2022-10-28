Çorum'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Çorum'da, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde, çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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