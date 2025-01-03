Adıyaman'da iki araç birbirine girdi: Yaralı var!

Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki araç birbirine girdi: Yaralı var!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:55

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Malatya istikameti 1 Nisan Bulvarı üzerinde Ali Ö. idaresindeki 02 AEA 975 plakalı otomobil ile Muhammet Sait K. idaresindeki 80 LN 682 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaşanan kazada, sürücü Muhammet Sait K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #adıyaman #gölbaşı #kaza #otomobil

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