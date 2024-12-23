Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:36

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinin Oyalı Köyü yakılarında Abdullah Yaşar (53) idaresindeki 02 ACJ 342 plakalı otomobil ile Ercan Yetmez (58) idaresindeki 02 ADN 584 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ercan Yetmez ile araçlarda bulunan Fatma Yetmez (43) Mehmet Emirhan Yetmez (5) Sare Yetmez (11) ve Esila Yetmez (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #otomobil #kaza

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