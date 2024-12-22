Denizli’de feci kaza... Otomobil 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çarptı, 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Denizli’de kavşağa süratli giren otomobil, kavşaktaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de feci kaza... Otomobil 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çarptı, 1 ölü, 1 ağır yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:12

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Selçuk Bey Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Bahadır Dizgin (41) idaresindeki 20 AOR 548 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken kavşağa süratli girdi.

Sürat nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kavşak kaldırımını aşarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın duvarına çarptı.

Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bahadır Dizgin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Aysun K., ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Aysun K.’nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bahadır Dizgin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.



Etiketler: #Denizli #kaza

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