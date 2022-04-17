DEVA Partisi'ne yapılan silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı: '7 mermi isabet etti'

17 Nisan 2022 Pazar, 17:30

Geçen günlerde Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Malatya'nın Pütürge ilçesinde bulunan ilçe binasına silahlı bir saldırı gerçekleşmişti.

Saldırıya DEVA Partisi sert tepki gösterirken; partinin Pütürge İlçe Başkanı Onur Güneş, saldırının ayrıntılarını anlattı.

"KİŞİNİN YÜZÜ GÖRÜNMÜYOR"

Güneş, “Olay, akşam saat 10:18 civarında meydana gelmiş. Saldırıda, ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş. İlçe binamızın tam karşısında devlet hastanesi var. Hastanenin güvenlik kamerasında, Emniyet görevlilerinin yaptığı incelemede, bir kişinin tabancayla ateş ettiği görülüyor. Görüntüler net olmadığı için kişinin yüzü görünmüyor. Emniyet teşkilatımız konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapıyor, birkaç gün içerisinde daha detaylı bilgi verilecektir. Partimizin tabelasına ateş edilmiş; camlar hedef alınmış, kırılmış. İçeride bazı demirbaşlarımızda hasar var. Sevindirici olan taraf, geç saatte olması ve o sırada ilçe teşkilatımızda kimsenin bulunmamasından dolayı herhangi bir yaralı ve can kaybının olmaması” diye konuştu



"KABUL EDİLEMEZ"

Olayın takipçisi olduklarını kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

“Hukukçu arkadaşlarımız ve ilçe teşkilatımız olayı takip ediyorlar. Emniyet görevlilerimiz ilgili veya ilgilileri yakalayıp yargıya teslim edecektir. Söyleyecek sözü olmayanların böyle şiddete başvurmak suretiyle kendilerini ifade etmeye çalışmaları üzücü. Söyleyecek sözü olan insanlar gelirler, her türlü platformda biz konuşmaya, fikirlerini dinlemeye, kendi fikirlerimizi anlatmaya açığız. Ancak gece saatlerinde ve arkadan böyle şiddete başvurmaları kabul edilemez bir durum. Söyleyecek sözü olmayan, fikrine güvenmeyen insanların yapacağı bir eylem.”

Genel Başkan Ali Babacan’ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Güneş, “Genel Başkanımız telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Aynı zamanda olayın takipçisi olduklarını ifade ettiler. Genel Başkanımız, böyle bir hadiseyi yaşamamızdan dolayı çok üzüldü” dedi.