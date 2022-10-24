Ankara'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:03
Ankara'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada geçmiş dönemde çatışma bölgesinde IŞİD terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 



IŞİD Ankara Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler