Ankara'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada geçmiş dönemde çatışma bölgesinde IŞİD terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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