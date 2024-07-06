Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:00

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil ile Mehmet Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mithat Köse, Mehmet Ünsal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mithat Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.