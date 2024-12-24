Cesedi caddede bulunmuştu: İntihar ettiği belirlendi

İstanbul Esenyurt’ta cadde ortasında cesedi bulunan gencin intihar ettiği belirlendi. Gencin silahla intihar ettiği anlar kameraya yansıdı.

Cesedi caddede bulunmuştu: İntihar ettiği belirlendi
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 23:33

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, cadde üzerinde yerde hareketsiz halde yatan şahsın kafasından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti.

Hayatını kaybeden şahsın A.A. (24) olduğu tespit edilmişti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şahsın intihar ettiği ortaya çıktı.


Etiketler: #Esenyurt #intihar

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