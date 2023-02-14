Adıyaman'da kentin simgesi Saat Kulesi'ndeki saatler 04.17'de durdu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan Saat Kulesi'ndeki saatler 04.17'yi gösterdiğinde durdu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 10 ilin arasında yer alan Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kentin simgesi olan Saat Kulesi'ndeki saatler depremin hissedildiği 04.17'de durdu.
Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan saatli kule üzerinde bulunan ve kentin simgesi olan saatler tam depremin yaşandığı 04.17'de durdu. Deprem saatinde durduğunu görenler cep telefonları ile acılı anın fotoğrafını çektiler.
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