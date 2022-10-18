Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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