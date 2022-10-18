Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 09:16
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


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