Adıyaman'da korkutan hastane yangını: Tahliye edildi!

Besni ilçesinde bulunan diş hastanesinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Hastane tahliye edilerek güvenlik önlemleri alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da korkutan hastane yangını: Tahliye edildi!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:21

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan diş hastanesinin malzeme deposunda elektrik kontağından çıkan yangın, depoda bulunan tıbbi malzemelere sıçradı. Özellikle gazlı bezlerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle hastane tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #adıyaman #Hastane #Yangın #elektrik

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