Bandırma'da palet imalathanesinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:11

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:14

Alevler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerce hızlı müdahale ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmalarına devam etti.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.