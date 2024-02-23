Eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs çatıya çıktı

Samsun’da eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak canına kıymaya kalkıştı. Polis ekipleri şahsı 4 saat sonunda ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:01
Eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs çatıya çıktı
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İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Sokullu Sokak’ta edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalıma giren Zeki K., 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsın çatıya çıktığını gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Zeki K.’nin arkadaşları aşağıdan bağırarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir vatandaş ise "Gel yemeğe gidelim" diye bağırarak şahsı vazgeçirmeye çalıştı.

Dört saat süren ikna sürecinin ardından Zeki K. çatıdan aşağıya indi.


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