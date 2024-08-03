Adıyaman’da mahalle kavgası
Adıyaman’da iki komşu arasında çıkan kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.
Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki komşu arasındaki kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine birçok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga yerinde polis ekipleri bir süre güvenlik önlemi aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Gözünüz açık olsun
- Meta'dan 'Diyanet' hamlesi
- 'Ticareti de kabul ettiniz'
- Özel'den 'Instagram' ve 'AYM' açıklaması
- Suikast nasıl yapıldı?