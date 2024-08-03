Adıyaman’da mahalle kavgası

Adıyaman’da iki komşu arasında çıkan kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:34
Adıyaman’da mahalle kavgası
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Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki komşu arasındaki kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine birçok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga yerinde polis ekipleri bir süre güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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