Sakarya’da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 2’si ağır toplam 6 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir aile aralarında bulunan sorunları halledebilmek için toplandı. Aralarında yıllardır arazi anlaşmazlığı konusu bulunan ailenin barışmak için toplandığı yerde kan aktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayda 10 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:36
Sakarya’da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 2’si ağır toplam 6 yaralı
Abone Ol google-news

Hamitli Mahallesi’nde, dün akşam 17.00 sıralarında aralarında yıllardır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusu bulunan aile kendi içinde barışmak için bir toplantı düzenledi.

Toplantıda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada; Mehmet Ayar (33), Emine A. (40), S.A. (45), H.A. (37) , A.A. (43), A.A. (40) ve R.A. (27) isimli toplam 7 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Mehmet Ayar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emine A. İle S.A. isimli iki kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin 10 şahıs gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.


sakarya haberleri

İlgili Haberler

1 kişinin yaralandığı kavga sonrası eve ateş açıldı

1 kişinin yaralandığı kavga sonrası eve ateş açıldı
Diyarbakır'da akrabaların 'silah, bıçak ve sopalı' kavgasında ölü sayısı yükseldi

Diyarbakır'da akrabaların 'silah, bıçak ve sopalı' kavgasında ölü sayısı yükseldi
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler