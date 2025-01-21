Adıyaman'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Besni ilçesinde, minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ilgili soruştur başlatıldı.

Adıyaman'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:22

Besni-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADA 215 plakalı kamyonet ve 02 AF3 985 plakalı minibüs bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Halil İbrahim Erdoğan, Eray Ülker, Hasan Uçar ve Sinan Türk adlı yurttaşlar yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #adıyaman #Kamyonet #kaza #Minibüs

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