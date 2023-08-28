Adıyaman'da okulların çevresinde yıkımlar hâlâ sürüyor!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Adıyaman Şube Başkanı Hasan Balıbay, eğitimin başlamasına sayılı günler kala 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Adıyaman’da okul çevresindeki ağır hasarlı binaların yıkımının sürdüğünü ve okullarda içme suyunun hala sağlanmadığını belirtti. Balıbay, “Valilikten ve belediye başkanlığından kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00
Adıyaman'da okulların çevresinde yıkımlar hâlâ sürüyor!
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2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala 6 Şubat depremlerinin yaraları hâlâ sarılamadı. Deprem bölgesindeki okulların ve çevresinin fiziki durumunun ise eğitim için uygunluğu tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Adıyaman Şube Başkanı Hasan Balıbay, Adıyaman’da okulların çevresindeki ağır hasarlı binaların yıkımının tamamlanmadığını belirtti. Balıbay “Özellikle 3 binden fazla öğrencinin günlük güzergâhı olan ve fen lisesi, Demokrasi İlkokulu, Yuvam Anaokulu gibi daha pek çok okulun yer aldığı 3. çevreyolunun bulunduğu bölgede birçok ağır hasarlı binanın yıkımına  başlanmamış olması endişe vericidir” diye konuştu. 

‘TRAVMALARI TETİKLER’

Okul sırasında yapılacak yıkımların öğrencilerin deprem travmalarını tetikleyebileceğini vurgulayan Balıbay, “Bunun yanı sıra yıkımların sonucunda oluşacak tozların solunum yollarında enfeksiyonların oluşmasına ve salgın hastalıklara neden olacağı da anlaşılamakta” ifadelerini kullandı. 

Yıkım çalışmalarından kaynaklı okul binalarının etkilemesi ve enkaz kaldırma çalışmalarının oluşturacağı gürültünün ders işlenmesinde zorluk çıkaracağını da vurgulayan Balıbay, “İçme suyu şebekesinin de henüz onarılmadığını biliyoruz. Bu sorunun özellikle okullar ve sağlık kuruşları açısından nasıl çözüleceği konusu belirsiz” dedi.

“Valilik tarafından kamuoyuna açıklama yapılmaması da endişe vericidir” diyen Balıbay, şunları kaydetti:

“Valilikten ve belediye başkanlığından okul yakınlarındaki ağır hasarlı binalar ve içme suyu sorunu ile ilgili olarak kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.”


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